Metro do Porto, CP e TAP entre as empresas públicas em falência técnica

Cerca de 30 empresas públicas portuguesas estavam em falência técnica no final de 2020. O Conselho das Finanças Públicas revelou que das 143 empresas públicas existentes, 33 tinham capitais próprios negativos. Entre estas estão as companhias do setor dos transportes, como o Metro do Porto, a CP e a TAP.