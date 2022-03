Metro do Porto prevê avançar este ano para o concurso da empreitada da linha Rubi

"Durante este ano prevemos concluir o projeto de execução e avançar para o concurso de empreitada", disse à Lusa a vogal da administração da Metro do Porto, quando questionada acerca da evolução do projeto da linha Rubi, que ligará Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) à Casa da Música (Porto), com paragem na estação ferroviária gaiense das Devesas.

Numa altura em que "está a ser desenvolvido o projeto de execução", a Metro também está a "desenvolver os estudos de impacto ambiental, para serem submetidos à APA", a Agência Portuguesa do Ambiente, segundo a responsável.

Lúcia Leão Lourenço recordou ainda que neste momento "está a decorrer o prazo para a adjudicação da nova ponte sobre o Douro", que irá servir a linha Rubi, e que a responsável prevê que seja feita "ainda este mês".

Relativamente ao processo da ponte para esta nova linha, a administradora da Metro afirmou que só depois da adjudicação à empresa vencedora é que a Metro avançará "para outros contactos com as entidades relevantes" quanto ao `encaixe` da ponte nas duas margens.

A Metro do Porto anunciou no dia 03 de março que o projeto de conceção da nova ponte sobre o rio Douro foi adjudicado ao consórcio liderado por Edgar Cardoso e que a obra deve arrancar "na primeira metade do próximo ano".

o relatório final do júri do concurso público para esta infraestrutura deliberou que o projeto vencedor é o do consórcio formado pelo Prof. Edgar Cardoso - Engenharia e Laboratório de Estruturas, Lda, pela Arenas & Asociados, Ingenería De Diseño SLP e pela No Arquitectos, Lda.

Em causa está a ponte que permitirá a travessia do metro entre o Campo Alegre, no Porto, e o Candal, em Vila Nova de Gaia, sendo "exclusivamente reservada ao Metro, aos peões e bicicletas".

Esta obra, bem como a nova linha, serão "totalmente financiadas a fundo perdido por verbas inscritas no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e estarão concluídas e em funcionamento até ao final de 2025".

Depois de um período de largas contestações, encabeçadas pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a empresa reitera que "tanto a Metro do Porto como o consórcio agora escolhido irão trabalhar em estreita cooperação com as câmaras municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia e com todas as partes envolvidas -- designadamente a Faculdade de Arquitetura e a Reitoria da Universidade do Porto".