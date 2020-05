Metropolitano de Lisboa. Concurso da Linha Vermelha no final do ano

O metropolitano de Lisboa está a estudar a expansão de linhas na capital e para os concelhos vizinhos. O concurso para a Linha Vermelha deverá ser lançado no final do ano. O ministro do Ambiente explicou aos deputados que mantém planos para avançar com as obras da polémica linha circular.