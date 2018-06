México retalia contra taxas de Trump com medidas de três mil milhões

Paulo Alexandre Amaral - RTP06 Jun, 2018, 11:50 / atualizado em 06 Jun, 2018, 11:57 | Economia

A resposta da União Europeia às novas taxas sobre o aço e alumínio europeus foi imediata, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker a pôr as cartas na mesa escassas horas após ser conhecida na última quinta-feira a decisão do presidente Donald Trump de impor novas tarifas de 25 por cento sobre o aço e dez por cento sobre o alumínio. A retaliação europeia estava já estudada há um par de meses e apenas aguardava o anúncio de Trump para ser posta cá fora. Quem deu luz verde ao decreto europeu foi o próprio Trump: as calças de ganga, as motos Herley Davidson, o bourbon whiskey, produtos icónicos do outro lado do Atlântico, foram os primeiros a ficar mais caros de uma lista preparada logo em Março, perante as primeiras ameaças da Administração.







Com o primeiro-ministro Justin Trudeau a considerar que “as novas taxas são uma afronta à parceria de longa data que existe entre o Canadá e os Estados Unidos e, em particular, uma afronta aos milhares de canadianos que lutaram e morreram ao lado de seus irmãos de armas”, o Canadá anunciou na sexta-feira a decisão de taxar os bens norte-americanos no valor de 16.600 milhões de dólares.





Chega agora a vez do contra-ataque a sul. O México acaba de pôr em cima da mesa sobretaxas que vão dos 10 aos 25 por cento para produtos siderúrgicos e agrícolas norte-americanos, entre os quais carne de porco, queijo, whiskey, maçãs, batata e aço líquido. Uma medida que vale até que Trump aceite suspender as tarifas do aço e alumínio.

"Efeitos equivalentes"









“O México tem direito de tomar medidas com efeitos comerciais equivalentes”, sublinha um comunicado do Ministério da Economia. Trata-se, contudo de uma decisão criteriosa, que terá como objectivo atingir produtos exportados por Estados sob liderança do Partido Republicano, de Donald Trump, e que está a meio de uma luta acesa para manter os lugares no Congresso nas eleições intercalares de novembro.





Estão aqui em causa o aço do estado do Indiana, casa do vice-presidente Mike Pence, os barcos a motor produzidos na Florida de Marco Rubio e os produtos agrícolas da Califórnia, de onde é oriundo o representante Kevin McCarthy, líder da Casa dos Representantes. E as queixas dos produtores já se fazem ouvir, no que poderá ser uma pressão insuportável para Donald Trump a escassos meses das intercalares.





“Essas tarifas terão consequências imediatas e dolorosas em muitos agricultores norte-americanos. Produtores de porco, maçã, batata e laticínios estão entre aqueles de repente vão enfrentar um aumento de 10 a 20 por cento de impostos sobre as exportações fundamentais para a sua subsistência. Os agricultores precisam de certezas e mercados abertos para fazer face às despesas. Agora estão apenas a ver caos e protecionismo”, alertou Angela Hofmann, diretora-adjunta da organização Farmers for Free Trade.





Para tornar a mensagem mais clara, o México acrescentou uma adenda ao decreto de Peña Nieto no sentido de isentar da tarifa a carne de porco importada de outros países. Além das novas taxas, o país deverá, à semelhança dos outros parceiros afectados pela nova regulamentação norte-americana, entrar com um processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) precisamente contra as medidas protecionistas dos Estados Unidos, que diz violarem os acordos da organização.



NAFTA no meio da conversa





As novas taxas impostas pela Administração Trump devem entretanto ser vistas à luz da renegociação do NAFTA, o tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, um acordo de 25 anos cuja versão não agrada a Donald Trump. O Canadá impôs direitos alfandegários à entrada de produtos norte-americanos na ordem dos 16,6 mil milhões de dólares canadianos (11 mil milhões de euros). Chrystia Freeland, ministra dos Negócios Estrangeiro do Canadá, fez saber que o país “trabalharia em estreita colaboração com a União Europeia, que também depositou na OMC uma queixa contra os Estados Unidos”.







Já no início de março o Presidente norte-americano dera um sinal de que os dois dossiers estavam umbilicalmente ligados na sua visão da economia americana.



Trump, que nunca escondeu não ser grande admirador dos acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos, disse na altura que as próprias taxas estavam dependentes de uma negociação favorável do acordo entre os três países.







“Temos grandes défices comerciais com o México e o Canadá. O NAFTA, sob negociação neste momento, tem sido um mau acordo para os Estados Unidos. Enormes deslocalizações de empresas e postos de trabalho”, referia então, para acrescentar que “as tarifas sobre o aço e alumínio só serão retiradas se for assinado um NAFTA novo e justo”.







A estratégia terá entretanto sofrido ligeiros ajustes. O Presidente prefere renegociar o NAFTA, não com os três membros sentados à mesa, mas em negociações separadas.



Trump procura fechar o novo texto antes da saída de Peña Nieto e a tempo das intercalares, mas tanto o México como o Canadá não se mostram receptivos a enfrentar o gigante americano em separado e, do Congresso, já se fizeram ouvir alertas ao presidente: um NAFTA sem México e Canadá, apenas com um deles, não é o NAFTA.



A ação mexicana estava prometida desde que Trump resolveu mexer nas taxas do aço e do alumínio importadas pelos Estados Unidos, pelo que decreto do presidente Enrique Peña Nieto foi uma mera formalidade.