MGM com receitas de 660 ME no terceiro trimestre em Macau, mais 22% do que em 2018

No total, as receitas nos primeiros nove meses do ano ascenderam a 17 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,9 mil milhões de euros), um aumento superior a 23%, comparativamente ao resultado obtido no ano anterior, segundo dados do grupo que foram comunicados esta manhã à bolsa de Hong Kong.

Em destaque estão os resultados do MGM Cotai, na faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, a funcionar desde fevereiro do ano passado, a ser responsável por uma receita na ordem dos 2,8 mil milhões de dólares de Hong Kong (320 milhões de euros), mais do dobro arrecadado o ano passado, enquanto o MGM Macau registou uma perda de receita.

No terceiro trimestre de 2019, o MGM China registou um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de cerca de 1,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (170 milhões de euros), contra os 1,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (130 milhões de euros) em 2018, garantindo um crescimento de 38,6%.

O EBITDA dos nove meses do ano ascendeu a 4,6 mil milhões de dólares de Hong Kong (530 milhões de euros), cerca de mais 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (140 milhões de euros), se comparado com os valores registados no ano passado, no mesmo período.

"Sentimo-nos encorajados com o lucro no MGM Cotai a atingir um novo recorde. O MGM Cotai continua em alta, verificando-se um sólido crescimento sustentado, num momento em que se vivem incertezas no mercado. Abraçamos as oportunidades de crescimento no mercado, especialmente no segmento de jogo de massa", declarou o diretor-executivo, Grant Bowie, citado num comunicado do MGM China.

Em meados de março, o Governo do território prolongou até 2022 o prazo dos contratos de concessão da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata Stanley Ho, e de subconcessão da MGM, cujo termo estava previsto para 2020, igualando assim o prazo final dos contratos das restantes concessionárias (Wynn e Galaxy) e subconcessionárias (Melco e Venetian).

Um novo concurso público está programado para 2022.

Os casinos de Macau fecharam setembro com receitas brutas de 22,08 mil milhões de patacas (2,5 mil milhões de euros), mais 0,6% do que em igual período do ano passado.

Depois de dois meses consecutivos em queda, as receitas provenientes do jogo recuperaram algum fôlego em setembro, comparativamente a igual período de 2018, de acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).