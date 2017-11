Michel Combes garante "independência editorial"

Lusa07 Nov, 2017, 16:06 | Economia

Em 14 de julho passado, dois anos depois da compra da PT Portugal/Meo, o grupo Altice anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a aquisição da Media Capital, por cerca de 440 milhões de euros.

Questionado durante uma conferência de imprensa na Web Summit, sobre a compra da dona da TVI, Michel Combes reiterou que a concretização daquela operação "é um passo importante para Portugal".

"Acho que podemos ajudar a Media Capital a crescer", salientou o presidente executivo da multinacional francesa.

A Media Capital vai ter "independência editorial como fazemos com todos os media", garantiu o gestor, manifestando-se otimista quanto à concretização do negócio, que neste momento está nas `mãos` da Autoridade da Concorrência (AdC), depois do regulador do setor dos media - Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) - não ter chegado a consenso.

Em França, por exemplo, a Altice tem entre o seu portefólio, onde se inclui rádios e televisão, os títulos L`Express (revista semanal) e o Libération (diário).