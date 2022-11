Microsoft apoia Ucrânia com mais de 100 ME em tecnologia em 2023

Brad Smith anunciou este montante no início da sua intervenção, no palco principal do Altice Arena, sobre energia.

"Este é um tempo que exige que estejamos focados em muitas coisas diferentes, é parte do que me trouxe aqui a Lisboa à Web Summit, este ano", começou por dizer o responsável da tecnológica, referindo-se ao encontro que teve esta manhã com o vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov.

Para "que eu pudesse anunciar que a Microsoft irá estender para todo o ano de 2023 (...) 100 milhões de dólares de tecnologia para apoiar não só o Governo [ucraniano], mas as pessoas da Ucrânia", acrescentou, declaração que foi acompanhada por aplausos dos participantes.

Ao início da manhã, Brad Smith e Fedorov marcaram presença numa conferência de imprensa sobre o tema.

A sétima edição da Web Summit, que arrancou em Lisboa em 2016, registou o seu máximo de capacidade com 71.033 participantes de 160 países, com o maior número de sempre de `startups` e de investidores.