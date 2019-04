Microsoft ultrapassa um bilião de dólares em capitalização bolsista

Lusa25 Abr, 2019, 19:18 | Economia

A Microsoft junta-se assim à Apple e Amazon ao entrar no seletivo clube de empresas que conseguiram estar valorizadas em mais de um milhão de milhões de dólares (acima de um bilião de dólares) na bolsa norte-americana.

Os títulos da tecnológica com sede em Redmond (Washington) ganharam 5% no início da sessão no Nasdak e chegaram a atingir 131,37 dólares, acima da fasquia de 130,51 dólares necessários para atingir o marco.

Na quarta-feira, a Microsoft anunciou resultados do terceiro trimestre terminado em março acima dos estimado pelos analistas, com as receitas a subirem 14% para 30,6 mil milhões de dólares (cerca de 27,3 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

Os lucros subiram 18,6% para 8,8 mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros).