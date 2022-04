Miguel Almeida reconduzido como presidente executivo da NOS

Integram ainda este órgão José Pedro Pereira da Costa, Filipa Santos Carvalho, Daniel Beato, Jorge Santos Graça, Luís Moutinho do Nascimento e Manuel Ramalho Eanes.

De acordo com a informação remetida ao mercado, os acionistas aprovaram também a proposta da Zopt, que apontava Ângelo Paupério como Presidente do Conselho de Administração da empresa, que conta com 15 vogais.

Para a Mesa da Assembleia Geral tinham sido apresentados António Guedes (presidente) e Maria Passos (secretária), nomes igualmente aprovados.

O Conselho Fiscal, por sua vez, integra José Pereira Alves (presidente), Patrícia Viana (vogal), Paulo Pinto (vogal) e Ana Luísa da Fonte (suplemente).

Como revisor oficial de contas efetivo foi eleita a Ernest & Young e como suplente Pedro Monteiro da Silva e Paiva.

Já para a Comissão de Vencimentos tinham sido propostos José Corte-Real (presidente) e Mário Leite da Silva (vogal).

Nesta reunião, foi também aprovado um aumento de capital de 850 milhões de euros, as contas da empresa e a proposta de aplicação de resultados, que prevê, entre outros pontos, o pagamento de um dividendo de 0,278 euros por ação.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da NOS caíram 0,05% para 4,04 euros.