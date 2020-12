Miguel Frasquilho. "O que nos preocupa são os trabalhadores" da TAP

"Sou o primeiro subscritor do plano", afirmou, sublinhando que "eu e os meus colegas da administração gostaríamos muito de não estar nesta posição".



"Sabemos que é um plano duro, sabemos que é muito exigente, mas é um plano também que é sólido, conservador", que impõe "sacrifícios transversais" à companhia em termos de custos e que respeita as premissas de forma a ser apreciado positivamente em Bruxelas, referiu o responsável.



"O que nos preocupa mais é a área social, são os trabalhadores", garantiu Miguel Frasquilho.



O presidente do conselho de administração da empresa aérea portuguesa garantiu que vai trabalhar com os sindicatos quanto aos "caminhos" possíveis para atingir os objetivos impostos pela situação da companhia.



"Estamos abertos a conversar com os sindicatos e vamos lançar mão em primeiro lugar de medidas voluntárias", revelou.



Reconhecendo que a situação é dramática, o CEO da TAP afirmou também que "se não fosse assim", com a reestruturação, "o país deixaria de ter um activo que pensamos ser estratégico".



Sobre a hipótese de falência da empresa, Frasquilho afirmou que "não tenha dúvidas que aquilo que se perderia para o país seria muito superior" àquilo que os portugueses vão investir.



O presidente do Conselho de Administração da TAP deixou um agradecimento a todos os portugueses "porque é com o dinheiro de todos eles que a TAP sobrevive" atualmente.