Miguel Gil Mata substitui Cláudia Azevedo na liderança da Sonae Capital

Miguel Gil Mata é engenheiro e integrava até agora a comissão executiva da Sonae Capital, empresa com negócios em hotelaria, fitness e energia.

Hoje foi conhecido que Cláudia Azevedo foi escolhida como presidente executiva da Sonae SGPS, funções a iniciar em 2019. Até agora, Paulo Azevedo (filho de Belmiro de Azevedo e irmão de Cláudia Azevedo) e Ângelo Paupério partilhavam a presidência executiva do grupo.

Contudo, apesar de apenas assumir o cargo no próximo ano, Cláudia Azevedo já renunciou à liderança da Sonae Capital para se preparar para as novas funções.

A Sonae Capital teve prejuízos de 7,86 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 62,1% do que no mesmo período do ano anterior.

As ações da Sonae Capital fecharam hoje em bolsa a subir uns ligeiros 0,21% para 0,94 euros.