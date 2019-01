Miguel Maya diz que auditoria "não coloca nenhuma questão" ao BCP

Lusa25 Jan, 2019, 16:18 | Economia

"A informação que até hoje nos chegou, não coloca nenhuma questão aos administradores do Banco Comercial Português", disse Miguel Maya à margem da apresentação de um protocolo com o emissor chinês de cartões UnionPay.

Salientando que tem um "conhecimento bastante limitado" do relatório, do qual tomou conhecimento através dos jornais, Miguel Maya disse que o banco a que preside só tem um administrador que passou no passado pela CGD: João Nuno Palma.

"Não vi nem nos jornais qualquer referência a atuações por parte desse administrador que seja digna de qualquer reparo", afirmou.

Questionado se os resultados da auditoria devem ser tidos em conta nas avaliações de idoneidade (`fit and proper`) do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, Miguel Maya respondeu afirmativamente.

"Naturalmente que um relatório que é feito por uma empresa de auditoria não pode ser irrelevante nas decisões de `fit and proper`", afirmou, remetendo para os reguladores a análise do mesmo.

"Não compete ao BCP fazer qualquer comentário relativamente a esse tema", rematou.

Instado a relacionar o relatório à CGD com os problemas passados do BCP, o presidente executivo do BCP disse que "não era preciso o relatório da Caixa para saber que o BCP passou um período difícil", considerando que não constituiu "novidade" que o BCP "passou um período complexo e que esse período complexo faz parte do passado do banco", concluiu.

Em causa está uma versão da auditoria da EY à CGD relativa ao período 2000-2015, com data de dezembro de 2017, que refere que os administradores do banco público receberam "remuneração variável" e "voto de confiança", mesmo com resultados negativos.

A auditoria aponta "importantes insuficiências" organizacionais que poderão ter contribuído para decisões pouco fundamentadas na concessão de crédito e detetou sete operações de concessão de crédito com risco grave ou elevado e perdas, só nestas, de mais de 1000 milhões de euros, entre as quais as operações de financiamento da fábrica da La Seda de Barcelona, em Sines.