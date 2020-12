Milhares de camiões estão a ser barrados à saída do Reino Unido

O governo francês decretou o encerramento das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas com Inglaterra, para tentar evitar a propagação da nova variante do coronavírus. Isto apesar de o ministro francês da Saúde ter admitido que a nova estirpe já pode estar a circular no país. No porto britânico de Dover, a situação é de caos, o que afeta muitos motoristas.