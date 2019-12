Milhares de lesados do BANIF e BES deverão conseguir recuperar créditos perdidos

Há milhares de lesados do Banif e do BES que deverão conseguir recuperar parte dos créditos perdidos. Duas comissões independentes da Ordem dos Advogados concluíram que há indícios de práticas ilícitas na venda dos produtos de dívida no BES fora de Portugal e do BANIF em território nacional.