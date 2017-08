Milhares de passageiros retidos na Madeira

RTP 07 Ago, 2017, 11:49 / atualizado em 07 Ago, 2017, 13:01 | Economia

Desde as 10 da manhã que vários aviões da TUI conseguiram aterrar. Também um avião da Monarch e dois outros voos da Easyjet já conseguiram aterraram no Funchal. No entanto, a grande maioria das companhias não está a conseguir descer até ao aeroporto, tendo divergido os voos para o Porto Santo ou regressado, por exemplo a Lisboa. Até meio da manhã, por exemplo, a Easy Jet não conseguiu aterrar e voltaram ao local de partida, Lisboa.



Até ao meio dia, não houve, no entanto, qualquer ligação aérea entre a Madeira e Portugal continental.





Retidos na Madeira

Governo a trabalhar para minimizar problema

No domingo, nenhum avião com origem no continente conseguiu aterrar no aeroporto do Funchal.Estima-se que possam já ser dez mil as pessoas afetadas por esta quebra nas ligações aéreas na Madeira.Uma das soluções para os passageiros tem sido a de aterrarem em Porto Santo e depois viajarem de barco para o Funchal. Foram entretanto organizadas ligações extraordinárias de ferry entre o Funchal e Porto Santo para tentar minimizar o impacto dos ventos fortes.A TAP prevê que ao meio dia possa descolar de Lisboa um voo rumo à Madeira e vai reavaliar a operação durante a tarde, consoante as condições meteorológicas possam ou não permitir um progressivo retomar da normalidade.No entanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a pôr a Madeira sob aviso amarelo para esta segunda-feira, com previsão de vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km por hora. A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de mau tempo até terça-feira.No aeroporto mantêm-se passageiros desde domingo, entre os quais algumas equipas que estiveram a participar no Rali Vinho Madeira que acabou no sábado, dia 5 de agosto, mas que os ventos insistem em manter em terra.Retida na Madeira está também a equipa de futebol do Penafiel, que no domingo jogou com Nacional para a II Liga, tendo ficado "hospedada" nas instalações do Nacional por sugestão do próprio clube, estando lá a fazer os treinos, disse fonte do clube.Também a equipa do Paços de Ferreira teve problemas em chegar ao Funchal porque o voo onde seguia não conseguiu aterrar e convergiu para Porto Santo, indicou fonte do clube.Com jogo marcado para terça-feira, frente ao Marítimo, para a Primeira Liga de Futebol, o Paços de Ferreira tem ligação para o Funchal marcada para hoje no navio Lobo Marinho.O presidente do Governo da Madeira afirmou hoje que a secretaria regional do Turismo, em articulação com a ANA - Aeroportos de Portugal, está a trabalhar para minorar os impactos do condicionamento devido ao vento forte no aeroporto da ilha."Evidentemente que temos de minorar os impactos das pessoas que são afetadas ", disse Miguel Albuquerque aos jornalistas à margem do Fórum Madeira Global 2017, que decorre hoje no Funchal.O governante madeirense argumentou que "neste momento tem sido feito um trabalho com a própria secretaria [regional do Turismo], que tem desenvolvido esforços, em articulação com a ANA, no sentido de minorar os impactos e melhorar o conforto dos passageiros".O chefe do executivo insular complementou que, para minimizar o desconforto provocado aos passageiros, o governo está a "articular com a ANA, que tem essa responsabilidade", ajudando nas ligações com "alguns do colegas locais".Miguel Albuquerque destacou que "a articulação com a Porto Santo Line (concessionária do navio Lobo Marinho que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo) conseguida com a ANA foi extremamente positiva", o que permitiu, entre outros casos, resolver o problema do transbordo dos passageiros da Transavia, cujos voos divergiram, para o seu destino de férias."Temos que garantir as condições de operacionalidade, mas ao mesmo tempo a segurança no aeroporto, isso é essencial", apontou.c/Lusa