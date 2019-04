Milhares de pessoas manifestam-se em Bruxelas por melhores condições laborais

Lusa26 Abr, 2019, 14:31 | Economia

De acordo com a Associated Press (AP), delegados sindicais de vários Estados-membros desencadearam um protesto pacífico, alegando que as atuais regras europeias contemplam poucos incentivos para os trabalhadores.

"O único caminho para salvar a Europa e a democracia é assegurarmo-nos que os trabalhadores podem, efetivamente, beneficiar dos seus direitos", disse, citado pela mesma fonte, o secretário-geral da confederação `European Trade Union`, Luca Visentini.

A polícia estima que estiveram presentes 4.600 pessoas na manifestação, enquanto a confederação aponta para cerca de 8.000.