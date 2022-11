mina de grafite retoma operações depois de evacuação

Depois de contactos com as autoridades, a empresa decidiu "iniciar hoje o regresso da força de trabalho para o local e reiniciar as operações em Balama", de acordo com um comunicado divulgado junto na bolsa de valores australiana.

A evacuação da mina na sexta-feira foi feita, na sequência de alertas sobre insegurança em Namuno, a 50 quilómetros.

Outras empresas mineiras de grafite e rubis já foram alvo de ataques, desde junho, nos quais morreram pelo menos duas pessoas. Os ataques obrigaram a evacuar os locais de operação, devido ao alastrar dos rebeldes armados para sul da província.

Tropas do Ruanda e de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) ajudaram as forças moçambicanas a retomar o controlo da zona dos projetos de gás, fazendo com que os rebeldes passassem a atacar em novos locais.

A insurgência dura desde 2017, com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

No caso da Syrah, as operações têm sofrido um ano conturbado.

Em junho, a cadeia logística já tinha sido suspensa temporariamente devido a ataques que se aproximaram da estrada por onde é escoada a grafite.

Em setembro, nova paragem foi provocada por causa de uma greve.

A mina de Balama iniciou a produção comercial há quatro anos e foi destaque em dezembro, quando a Syrah anunciou um acordo a com multinacional de veículos elétricos Tesla, que pretende usar grafite da mina, apresentada como uma das maiores reservas de minério no mundo.