Mineiros da Panasqueira exigem aumento salarial e anunciam greve

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores da Industria Mineira (STIM) acusa a Beralt Tin and Wolfram Portugal (empresa que detém a exploração das minas e que é propriedade do grupo canadiano Almonty) de ter reduzido a proposta apresentada em março para um aumento de 01%, valor que o sindicato já considerava "ridículo" por representar 0,25 euros por dia.

Segundo a estrutura sindical afeta à CGTP, em reunião realizada hoje, a empresa comunicou que essa proposta só seria aplicada a partir de julho, pelo que o sindicato considera que existe uma redução efetiva da proposta de aumento.

Perante a situação, o sindicato apresentou um pré-aviso de greve, para "levar a efeito em todos os locais de trabalho uma paralisação de três horas por dia, no final do turno da Equipa de Carregadores, e no início de cada turno, para os restantes trabalhadores, a partir das 07:00 do dia 15 de junho de 2020 e até à 02:00 do dia 20 de junho de 2020".

Durante esses cinco dias será ainda feita greve a todo o trabalho suplementar.

A estrutura sindical sublinha ainda que "a empresa tem todas as condições para satisfazer as reivindicações dos trabalhadores" e destaca que o grupo Almonty obteve no ano de 2019 resultados de 16 milhões e 440 mil dólares.

"Os trabalhadores contribuíram para estes resultados, é da mais inteira justiça que a riqueza criada seja distribuída por quem a produz", acrescenta o pré-aviso de greve.

Contactada pela agência Lusa, a administração da Beralt Tin and Wolfram Portugal garante que não pode ir mais longe na proposta inicial e destaca que a mesma foi mantida apesar de a situação económica nacional e internacional ter mudado drasticamente devido à crise pandémica e de a empresa estar a sofrer consequências com isso.

Corrêa de Sá, administrador da empresa, frisa que o aumento proposto está acima dos aumentos para a função pública e acima da inflação, o que já aconteceu nos anos transatos e que representam um esforço financeiro grande em tempo de dificuldades e de muita incerteza.

Apontando as mudanças provocadas pela pandemia covid-19, sublinhou que o preço do minério tem vindo a baixar, desde março, por haver menos consumo.

Segundo referiu, a empresa também está a registar atrasos ao nível do escoamento internacional do produto e na receção de material e equipamento, dado que o transporte marítimo foi reduzido e isso "acarreta custos".

Segundo disse, acresce a isso uma redução de cerca de uma hora no trabalho provocada pela facto de as deslocações para o interior da mina e respetivo regresso terem passado a ser feitas a pé e não de veículo para cumprir a necessidade de distanciamento entre trabalhadores.

Corrêa de Sá mostrou-se ainda "muito apreensivo" com as consequências que a greve terá na produção, vincando que a redução será sinónimo de "mais prejuízos" e que espera que não se traduza numa situação em que a empresa deixe de conseguir pagar salários.

As Minas da Panasqueira são a única exploração de extração de volfrâmio a laborar em Portugal. Atualmente, empregam cerca de 250 trabalhadores, essencialmente oriundos dos concelhos da Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.