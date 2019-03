Partilhar o artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos Imprimir o artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos Enviar por email o artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos Aumentar a fonte do artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos Diminuir a fonte do artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos Ouvir o artigo Mineração intensiva do fundo do mar vai ser testada em abril, cientistas estudam efeitos

Tópicos:

Convenção,