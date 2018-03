Partilhar o artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte Imprimir o artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte Enviar por email o artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte Aumentar a fonte do artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte Diminuir a fonte do artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte Ouvir o artigo Ministério da Saúde está "refém" do das Finanças - Ordem dos Médicos do Norte

Tópicos:

SNS,