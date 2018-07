Partilhar o artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo Imprimir o artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo Enviar por email o artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo Aumentar a fonte do artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo Diminuir a fonte do artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo Ouvir o artigo Ministério das Finanças admite atraso na devolução do orçamento privativo