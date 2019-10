Ministério do Planeamento com novo rosto à frente da única secretaria de Estado

O Ministério do Planeamento mantém, na nova legislatura, uma única secretaria de Estado, mas à sua frente fica José Gomes Mendes, segundo indica a lista de secretários de Estado hoje entregue pelo primeiro-ministro ao Presidente da República.

Autor de diversos estudos e projetos na área dos sistemas urbanos e regionais, José Gomes Mendes é licenciando em Engenharia Civil e professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na Universidade do Minho.

O novo secretário de Estado do Planeamento fundou a plataforma UM-Cidades e era, até 2015, presidente do Conselho de Administração da AvePark Parque de Ciência e Tecnologia S.A, e presidente da Direção da Associação Universidade-Empresa TecMinho. Integrou o Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves.

Foi ainda o representante nacional no European Council of Civil Engineers (2010-2014) e coordenador do Colégio de Engenharia Civil - Norte (2010-13).

A Secretaria de Estado do Planeamento tinha sido assumida por Maria do Céu Albuquerque em fevereiro de 2019. No novo elenco governativo, Maria do Céu deixa o Ministério do Planeamento para passar o Ministério da Agricultura, onde substitui Capoulas Santos.