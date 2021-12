Ministério do Turismo guineense oferece prendas aos passageiros no aeroporto de Bissau

Ben Kassimo Cunha, diretor-geral de Promoção de Investimento Turístico e Hoteleiro, que a par de outros responsáveis do ministério, estava na porta de chegada do aeroporto distribuindo prendas, disse que o país quer mudar a sua forma de fazer e olhar para o turismo.

Sobre a prenda, representada por estatuetas de hipopótamos, Kassimo Cunha disse ser um artefacto que simboliza a própria Guiné-Bissau.

"O hipopótamo simboliza o arquipélago dos Bijagós, o maior destino turístico da Guiné-Bissau", declarou o diretor-geral do Turismo, que acrescentou ainda que logo à noite será realizada uma gala onde vai ser oficialmente declarada aberta a época turística, que se prolonga até ao mês de maio.

"Vamos juntar operadores económicos, representações diplomáticas, membros do Governo para demonstrar a todos o que a Guiné-Bissau tem em termos de potencialidades turísticas", disse Kassimo Cunha.

No evento, a ser realizado numa unidade hoteleira de Bissau, serão apresentados vídeos sobre as potencialidades em todas as regiões do país e ainda um novo código turístico, notou Cunha que pretende promover o turismo interno entre os guineenses, mesmo na época das chuvas, entre junho e outubro.

Um dos passageiros, Adelino da Costa, dono de uma unidade hoteleira nas ilhas Bijagós, congratulou-se com a "nova visão" do setor do turismo, através da ação do ministro da tutela, Fernando Vaz, e disse que a Guiné-Bissau "é um país seguro" e que "tem muito para dar e mostrar aos turistas".

Alguns passageiros recusaram as prendas, o que foi considerado normal pelos técnicos do Ministério do Turismo.

"Talvez não compreendam a natureza do gesto", enfatizou uma técnica do Ministério do Turismo, que se encontrava na zona das chegadas do aeroporto Osvaldo Vieira de Bissau.