Partilhar o artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia Imprimir o artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia Enviar por email o artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia Aumentar a fonte do artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia Diminuir a fonte do artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia Ouvir o artigo Ministério Finanças. Revisão em alta do `rating` reflete melhoria estrutural do desempenho da economia

Tópicos:

BBB, DBRS, Fitch Standard & Poor, Moody,