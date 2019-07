Ministério Público admite ação cível contra funcionários envolvidos

Lusa09 Jul, 2019, 18:31 | Economia

Como os contratos "foram considerados ilegais, pode o MP entender haver fundamentos para entrar com uma ação cível de regresso" ou seja, exigir a devolução dos valores em causa, declarou Ângelo Matusse, procurador-geral adjunto, falando aos jornalistas na sequência da abertura da 3.ª reunião dos magistrados em Maputo.

Esta é a primeira vez que a Procuradoria-Geral moçambicana se pronuncia sobre o escândalo das dívidas ocultas, após o anúncio da decisão do Conselho Constitucional (CC), que decidiu anular os atos inerentes ao empréstimo e às garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares (646,7 milhões de euros) à empresa estatal Ematum.

O procurador-geral adjunto lembra, no entanto, que é preciso "compreender que foram agentes do Estado que celebraram esses contratos", considerado que a responsabilização recai sobre os funcionários que assinaram os contratos, à revelia do parlamento e dos parceiros internacionais.

"O princípio constitucional é de que o Estado responde pelos atos dos seus agentes. E há um outro principio de regresso, que significa que quando um funcionário atua desviando o que é de lei, o Estado pode (...) sancionar este agente do Estado para se ressarcir dos danos que possa ter causado. Este é o princípio básico", declarou Ângelo Matusse.

A nulidade dos atos referentes à contratação da dívida da Ematum foi solicitada ao CC pelo Fórum de Monitorização do Orçamento (FMO), organização da sociedade civil moçambicana que submeteu o processo com dois mil subscritores a exigirem a inconstitucionalidade dos empréstimos e garantias soberanas.

Além deste processo, a sociedade civil moçambicana exige também a declaração de nulidade dos empréstimos das empresas de segurança marítima ProIndicus e MAM, que correspondem a 60% das dívidas ocultas, num valor de cerca de 2,2 mil milhões de dólares.