Ministra admite que medidas do acordo de rendimentos podem entrar no OE2020

A governante falava aos jornalistas à saída da reunião da Concertação Social, em Lisboa, onde apresentou uma proposta de 635 euros para o valor do salário mínimo nacional (SMN) a partir de janeiro do próximo ano.

Ana Mendes Godinho disse que pretende que a discussão para o acordo de rendimentos e competitividade seja "um processo rápido" e admitiu que algumas medidas acertadas com os parceiros sociais poderão já integrar a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que deverá ser entregue no parlamento até 15 de dezembro.

Na reunião de dia 27 estarão presentes, além da ministra do Trabalho, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

"O objetivo de rapidamente desencadearmos este processo foi também de irmos implementado (as medidas) que tenham de alguma forma algum impacto e que possamos, desde já, avaliar se, em sede de Orçamento do Estado as podemos considerar", disse a ministra.