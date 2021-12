Ministra da Coesão Territorial diz pertencer ao Governo "mais centralista" que o país já teve

"Eu faço parte dos Governos mais centralistas que o nosso país já teve, o nosso primeiro-ministro reconhece isso, e esse centralismo acentuou-se com a pandemia, inevitavelmente", afirmou a ministra que falava na cerimónia de evocação dos 20 anos do Douro Património Mundial da UNESCO, que decorreu em Lamego, Viseu.

Ana Abrunhosa disse ainda que travou "esta batalha de dois anos no Governo sem exército" e que sempre que precisava de "forças" vinha ao terreno.

"O que o Douro e todo o território tem que reclamar é um Estado menos centralista, e que no Governo, no Conselho de Ministros tenhamos mais país", salientou, referindo que não se pode continuar a ver o país com "as lentes de Lisboa".

No seu discurso, Ana Abrunhosa falou sobre as duas décadas de Douro Património Mundial, período em que apesar de "todos os avanços" o território "tem vindo a perder população".

"Apesar de ter convergido com a região Norte e com o resto do país e apesar de estar a vender [vinho] mais do que nunca, a um preço mais elevado do que nunca, o impacto positivo que este setor tem nas exportações tem de se refletir no rendimento dos milhares de agricultores que há séculos são responsáveis pelo de que mais distintivo tem a região e que vivem exclusivamente do que a terra providência", frisou.

A ministra defendeu que o Douro "tem de continuar a ser um território de oportunidades para viver e trabalhar", o que considerou que só se consegue "incorporando conhecimento e tecnologia em setores tradicionais e beneficiando de alianças estratégicas de longo termo com universidades e politécnicos".

"Fixar e atrair pessoas será um dos principais objetivos para o futuro do território, combatendo a crise demográfica e o despovoamento. Nós falamos muito do desafio climático e digital, eu estou convencida de que esses desafios são importantes, mas para mim o desafio demográfico é o mais importante de todos", sublinhou.

Destacou ainda a questão dos muros de xisto, um dos elementos mais identitários do Património Mundial, e frisou que se trata de "uma questão muito, muito importante que o Governo tem que acautelar".

"Volto a insistir, que o Governo tem que acautelar", apontou.

Na sua opinião, a responsabilidade para enfrentar estes desafios "é de todos", desde os atores locais, regionais, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro, mas também do "Governo que tem que deixar de ser tão centralista".

"Basta pensar que o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) tem sede em Lisboa, não há nada mais anacrónico, confesso a minha derrota", frisou.

As comemorações dos 20 anos do Douro património Mundial arrancaram hoje e vão prolongar-se até 14 de dezembro de 2022.