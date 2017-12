Partilhar o artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018 Imprimir o artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018 Enviar por email o artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018 Aumentar a fonte do artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018 Diminuir a fonte do artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018 Ouvir o artigo Ministra do Mar garante que está afastado cenário de parar pesca da sardinha em 2018