Ministra do Mar vai ao parlamento a 04 de abril para esclarecer PCP sobre quota da sardinha

Lusa20 Mar, 2018, 22:46 | Economia

A convocação da ministra Ana Paula Vitorino resultou do facto de os deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar terem aprovado por unanimidade um requerimento do grupo parlamentar do PCP nesse sentido.

No requerimento, os deputados comunistas lembraram a "relevante importância económica, social e cultural" da pesca da sardinha para Portugal e consideraram que a redução da quota de captura "trás grandes problemas à frota do cerco, aos pescadores desta frota e às comunidades piscatórias que com esta atividade se encontram interligadas".

"A questão das quotas de captura e restantes elementos conexos exigem um acompanhamento minucioso tendo em atenção as diferentes informações e elementos que vão sendo recolhidos ao longo do tempo", defendeu o PCP no documento.

Para este grupo parlamentar, os dados recolhidos dão a possibilidade ao Governo de renegociar em Bruxelas um aumento da quota para a campanha de 2018.