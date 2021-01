Ministra do Trabalho admite falta de recursos humanos disponíveis

"Neste momento, temos mais de 12.250 pessoas colocadas em instituições, através de um programa especial que criámos exatamente para isto, para ajudar as instituições a terem um reforço de recursos humanos" para fazer face à covid-19, disse.

Mas, questionada pelos jornalistas em Mora (Évora), Ana Mendes Godinho reconheceu que "a falta de recursos humanos, nomeadamente nesta área de resposta à pandemia", é "um problema transversal" existente "em todo o país".

"A grande exigência e o momento que vivemos é também de uma grande dificuldade, muitas vezes, de encontrar recursos humanos que possam estar disponíveis", afirmou.

No arranque da vacinação na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Mora, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social admitiu que, "é difícil, especialmente nas regiões do interior do país, encontrar pessoas disponíveis para participar nas ações de apoio e de resposta a surtos".