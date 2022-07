Ministra do Trabalho anuncia criação do provedor do utente da Segurança Social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou hoje no parlamento a criação do provedor do utente da Segurança Social e revelou que a economista Mariana Trigo Pereira irá coordenar a comissão para diversificação do financiamento da instituição.