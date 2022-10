Ministra do Trabalho garante que rendimentos e competitividade não estão a ser debatidos à pressa

Lusa

Esta sexta-feira os parceiros sociais vão ter reuniões separadas com o Governo para fixar os conteúdos do acordo salarial. Reuniões que a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, garante não estarem a ser feitas à pressa.