Ministra do Trabalho no parlamento em 06 de janeiro por solicitação do PCP

Segundo a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, o debate com a ministra Ana Mendes Godinho foi requerido pelo Grupo Parlamentar do PCP.

Também de acordo com Maria da Luz Rosinha, na reunião da Comissão Permanente de 06 de janeiro, antes do debate com a titular das pastas do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, haverá um período de declarações políticas.

A Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se nesta quinta-feira, estando previsto um debate com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por solicitação da bancada do PSD.

Tal como acontecerá no dia 06 de janeiro, também nesta quinta-feira o debate com o membro do Governo será antecedido de um período de declarações políticas.