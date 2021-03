Ministra espanhola do Turismo considera que chegada de turistas não é fator de risco

A ministra espanhola do Turismo considera que a chegada de turistas estrangeiros ao país não representa um fator de risco, para o agravamento da pandemia. Reyes Maroto destaca que as entradas no território são ainda muito residuais e que, por isso, a mobilidade dentro do espaço comunitário não é uma grande ameaça à saúde pública.