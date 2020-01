Ministra reconhece que redução do défice no SNS ficou aquém do previsto

A ministra da Saúde reconhece que a redução do défice no Serviço Nacional de Saúde em 2019 para 621 milhões ficou aquém do que estava definido no orçamento (90 milhões), justificando isso com decisões tomadas, nomeadamente com o aumento dos custos com pessoal.