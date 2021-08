Ministro da Economia admite crescimento mais próximo de 5% do que dos 4%

O ministro da Economia admite que a meta do governo para o crescimento da economia este ano está mais perto dos 5%, do que dos quatro inscritos no Plano de Estabilidade. Numa conferência online, Pedro Siza Vieira diz que nem as medidas restritivas impostas em julho fazem cair esta expetativa.