Ministro da Economia assume pasta do secretário de Estado da Indústria

Lusa 11 Jul, 2017, 15:06 / atualizado em 11 Jul, 2017, 15:55 | Economia

Questionado pela Lusa, à margem da apresentação e debate do estudo EY Atractiveness Survey, sobre se vai assumir a pasta da secretaria de Estado da Indústria, Manuel Caldeira Cabral disse aos jornalistas: "É óbvio que será sempre o ministro a assumir todas as pastas do seu ministério, em conjugação com os secretários de Estado".



O governante acrescentou ainda: "Neste momento o secretário de Estado ainda está em funções e está a trabalhar comigo nesse sentido".

Os secretários de Estado da Indústria, João Vasconcelos, dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, e da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, pediram no domingo a exoneração dos cargos, após terem requerido ao Ministério Público a constituição como arguidos no processo de investigação às viagens dos governantes a França, a convite da Galp Energia, para assistirem a jogos do Euro2016.Entretanto, na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República informou estarem em curso diligências para a constituição como arguidos dos três secretários de Estado exonerados (Internacionalização, Assuntos Fiscais e Indústria).Questionado sobre se as empresas estrangeiras mantêm interesse em investir em Portugal, Manuel Caldeira Cabral afirmou que os resultados que tem tido, no âmbito das viagens de diplomacia económica e de promoção do país em todo mundo, é de que existe "um interesse crescente" e "positivo"."Quando entrámos para o Governo ainda havia muitas perguntas sobre a situação do país, hoje em dia o que nos perguntam é em que setores podemos investir, onde é que estão as oportunidades, quem é que podemos contactar", afirmou o governante."O que encontramos, de facto, em todo o mundo é um interesse grande de investir em Portugal, de trabalhar com as empresas portuguesas, de encontrar em Portugal parceiros e é isso em que estamos a trabalhar", continuou.Manuel Caldeira Cabral sublinhou a rota direta entre Portugal e China, país de onde tem vindo "muito investimento" para Portugal, recordando que também está a ser trabalhada a rota direta para o Japão, que tem grandes empresas a marcar presença no mercado português."Estamos a trabalhar em criar melhores ligações, não só melhores ligações aéreas, mas principalmente melhores ligações de negócios, trabalhando em conjunto com a AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal], trabalhando em Portugal na melhoria das condições de inovação", prosseguiu, sublinhando que o programa Startup Portugal deu "um impulso muito grande à capacidade das empresas portuguesas se afirmarem internacionalmente".O governante sublinhou que as empresas internacionais têm demonstrado "um interesse em investir em Portugal, investir em áreas cada vez mais tecnológicas, em áreas cada vez mais exigentes, mais sofisticadas, e que também criam melhores empregos e empregos mais bem remunerados para os jovens portugueses".