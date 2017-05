Ministro da Economia atribui resultados "fantásticos" das exportações aos investimentos das PME

Lusa 10 Mai, 2017, 20:30 | Economia

Durante uma visita à fábrica de tapeçarias de luxo Desistart, que teve por objetivo verificar precisamente o resultado de recentes investimentos naquela unidade para reforço da capacidade produtiva, Manuel Caldeira Cabral comentou assim as vendas externas em março de 2017, quando o défice da balança comercial portuguesa foi de 821 milhões de euros, o que se traduziu num decréscimo de 241 milhões face ao período homólogo de 2016.

Já no que se refere ao conjunto do primeiro trimestre de 2017, as exportações registaram um aumento de 17% face às dos últimos três meses de 2016. No que respeita a março, o aumento foi de 23,9% face ao mesmo mês de 2016.

"São resultados fantásticos e devem-se a empresas de pequena e média dimensão como a Desistart, que está a investir, já teve um crescimento forte de exportações, tem a ambição de as multiplicar por 2,5 vezes nos próximos anos e está a contratar pessoas", declarou o ministro.

"Os resultados são excecionais", insiste o governante, realçando que 23,9% é o melhor desempenho das exportações nacionais "desde pelo menos 2010".

Para Manuel Caldeira Cabral, essa performance demonstra "que os empresários portugueses estão a conseguir penetrar nos mercados externos, que os esforços que o Governo tem feito no sentido de abrir novos mercados estão a resultar e que as empresas portuguesas estão a ser competitivas - pela inovação e pela melhoria dos seus processos produtivos".