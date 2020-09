Ministro da Economia com abertura para acolher propostas para Plano de Recuperação e Resiliência

Siza Vieira garante que o Governo está disponível para partilhar esta elaboração e execução do Plano de Recuperação e Resiliência, financiado com os fundos comunitários. O presidente do PSD foi o último líder partidário a ser ontem recebido pelo primeiro-ministro, em São Bento.