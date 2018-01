Ministro da Economia defende Portugal como um país que não fica em nada atrás dos outros

Estas palavras de Manuel Caldeira Cabral foram ditas no Fórum Económico Mundial, na Suíça.



O governante defende que a economia nacional já não é encarada com surpresa e que os principais investidores têm agora também um conhecimento mais aprofundado do país.



Caldeira Cabral vê nesta participação em Davos uma oportunidade para pôr Portugal no mapa e revela o interesse crescente, sobretudo na área tecnológica.