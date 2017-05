Ministro da Economia destaca criação de emprego "recorde" em Portugal

Lusa 10 Mai, 2017, 14:58 | Economia

"Portugal é dos países da Europa com maior redução do desemprego, mas é o segundo país da Europa em termos taxa de criação de novos empregos. Essa é uma novidade importante. Foram criados, no último ano, 150 mil novos empregos, que acrescem à economia portuguesa. Se compararmos, trimestre a trimestre, são 144 mil empregos face ao trimestre semelhante do ano passado. É uma criação de emprego recorde", sustentou o governante.

O ministro da Economia, que falava à agência Lusa à margem da inauguração do primeiro hotel ligado ao desporto em Portugal, num investimento de seis milhões de euros, sublinhou tratar-se de "criação de emprego ao nível dos jovens e dos desempregados de longa duração".

"É uma criação de emprego consistente, ao longo de vários meses, que é uma das mais elevadas da Europa", referiu, acrescentando que estes números "demonstram, claramente, a confiança na economia e também, o que se está a notar já, ao nível da retoma do investimento e da aceleração do crescimento económico".

Para Manuel Caldeira Cabral, a "diferença" entre a taxa de desemprego hoje divulgada pelo INE e a de 2016 é que "a redução do desemprego não é feita pela saída de pessoas mas, pelo contrário, está a ser feita pela criação de emprego".

A taxa de desemprego baixou 0,4 pontos percentuais para os 10,1% no primeiro trimestre de 2017, face ao anterior, e em 2,3 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2016.

De acordo com as estatísticas do emprego hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população desempregada, estimada em 523,9 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 3,5% (menos 19,3 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 18,2% (menos 116,3 mil), a maior desde o terceiro trimestre de 2013.