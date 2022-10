Ministro da Economia. Incumprimentos da Nigéria deixarão o gás mais caro

O preço do gás natural vai subir se a Nigéria não cumprir com as entregas contratadas com Portugal, certeza deixada pelo ministro da Economia em entrevista à RTP3. António Costa Silva admite que possa haver incumprimentos de contratos para os fornecedores poderem assim vender a quem der mais dinheiro pelo gás natural.