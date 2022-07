Ministro da Presidência do Brasil destaca qualidade do ensino superior português

"Esta é uma área em que temos muito interesse em desenvolver relações pela qualidade, hoje está à frente no ensino, aqui em Coimbra, principalmente no Instituto [Superior de Engenharia]", sustentou.

Luiz Eduardo Ramos visitou hoje de manhã o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), no âmbito das diligências que a escola portuguesa de engenharia está a desenvolver em Portugal e no Brasil, para ter cursos com dupla titulação com universidades brasileiras.

"Estamos a desbravar um campo fértil e imenso. Hoje conversamos com o Instituto e amanhã [sexta-feira] estaremos com a Universidade do Porto, para assumir uma parceria e convénio, onde vários cursos e especializações serão abertos a estudantes brasileiros: é uma mina de ouro", apontou.

Também no seu entender, a Universidade de Coimbra tem "a mesma forma de Oxford, Princeton e Harvard".

"Desde criança que, no Brasil, ouvimos falar da Universidade de Coimbra", acrescentou.

Já o presidente do ISEC, Mário Velindro, destacou os esforços que têm sido feitos para se aproximarem de algumas instituições de ensino superior do Brasil.

O ISEC está a trabalhar num projeto que permita cursos de dupla titulação, para que estudantes portugueses e brasileiros possam ser simultaneamente diplomados pelo ISEC e pela universidade correspondente no Brasil.

"Este modelo de ensino que temos vindo a desenvolver, com uma ligação forte às empresas, permite ser uma vantagem competitiva. O ISEC, que fez este ano 100 anos, está ao serviço da região e do país, para contribuir com a qualidade dos nossos cursos de engenharia, quer em Portugal, quer no Brasil", sustentou.

Aos jornalistas, disse que este trabalho está ainda "no início", embora conte ter, muito em breve, "boas novidades".

Os cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Mecânica estão na primeira linha deste projeto, sendo "a transição digital outra área importante".

A possibilidade dos cursos de dupla titulação a partir de Coimbra ganhou forma durante uma visita do presidente do ISEC a Brasília, na última semana de maio.

Segundo o `site` do Ministério da Educação brasileiro, Mário Velindro discutiu, naquela ocasião, "temas como a dupla titulação, cursos virtuais conjuntos, projetos de energia limpa e cidades inteligentes, transformação digital, organização de conferências para troca de experiências" com responsáveis das secretarias de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação Superior, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).