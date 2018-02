Ministro da Saúde garante que pagamentos a fornecedores serão feitos

Foto: Lusa

O ministro da Saúde garante que o compromisso do governo de pagar aos fornecedores será cumprida, dizendo mesmo que no final do primeiro semestre deste ano se atingirá o valor mais baixo de sempre de pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde, um "problema histórico" na Saúde.



O ministro deixou críticas ao "ruído que se procura deitar para cima do SNS" e às "não notícias" e notícias falsas.