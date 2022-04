Ministro das Finanças afasta cenário de Orçamento Retificativo

"É algo que posso afastar. Não consta dos nossos cenários", disse o ministro na conferência de imprensa de apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), em Lisboa, quando questionado sobre se admitia a apresentação de um Orçamento Retificativo.

O governante afirmou que seria "insólito" que o ministro das Finanças ao apresentar o Orçamento do Estado pensasse nessa possibilidade.

O ministro das Finanças entregou hoje, no parlamento, às 13:10, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu hoje a conferência de líderes.