Ministro das Finanças antecipa crescimento do PIB de 0,6% em cadeia no 1.º trimestre

Fernando Medina falava na audição parlamentar que está a ter lugar esta tarde na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no âmbito do Programa de Estabilidade 2023-2027.

"A economia portuguesa registou um comportamento bastante melhor no último trimestre de 2022 do que o esperado e, sobretudo, está a registar já no primeiro trimestre de 2023 um crescimento ainda mais forte, com um crescimento em cadeia que se estima que tenha sido de 0,6%", disse.

O governante salientou que o "setor do turismo", assim como "o setor exportador na sua globalidade, incluindo bens e serviços", está "a crescer a níveis bastante acima do que eram os níveis que cresceu num passado muito recente e estão a contribuir para o crescimento da economia".

O Instituto Nacional de Estatística (INE) irá publicar a estimativa rápida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre no dia 28 de abril.

Fernando Medina salientou os principais números do Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027, apresentado e conferência de imprensa e enviado ao parlamento na segunda-feira.

No documento, o executivo inscreve uma revisão em alta da previsão de crescimento da economia portuguesa deste ano, para 1,8% (face aos 1,3% previstos em outubro), da taxa de inflação, para 5,1% (quando anteriormente apontava para 4%), e revê em baixa o défice orçamental, prevendo que se situe em 0,4% este ano, abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2023.

Já quanto ao rácio da dívida pública, estima que baixe para 107,5% este ano e fique abaixo dos 100% em 2025, enquanto a taxa de desemprego deve situar-se nos 6,7% este ano, acima dos 5,6% apontados anteriormente.