Ministro das Finanças apresenta proposta orçamental 3ª feira

A conferência de imprensa decorrerá no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, com a presença do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e dos secretários de Estado Cláudia Joaquim, João Nuno Mendes e António Mendonça Mendes.

Havia a expectativa de que a conferência de imprensa acontecesse ainda hoje, mas está atrasada a entrega da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na Assembleia da República.

O OE2021 deverá ser votado na generalidade dia 28 e terá votação final global em 26 de novembro.