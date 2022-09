Ministro das Finanças assegura que objetivo do défice se mantém nos 1,9%

O Governo garante que as medidas anunciadas para mitigar o aumento de preços não compromete as metas orçamentais para este ano. O ministro das Finanças assegura que o objetivo do défice se mantém nos 1,9 por cento e que a dívida pública irá cair para menos de 120 por cento do PIB.