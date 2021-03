Ministro das Finanças estima que défice deste ano fique entre 4,5% e 5% do PIB

Em entrevista ao programa "Tudo é Economia", da RTP3, João Leão estimou queComeçando por dizer que "só na altura do Programa de Estabilidade" é que o Governo iria revelar as suas previsões, acabou por dizer, quando questionado diretamente se o défice ficará no intervalo entre 4,5% e 5%, acabou por admitir que "sim, poderá estar nesse intervalo".Quanto ao crescimento económico, e tendo João Leão já dito anteriormente que o Governo iria rever as suas previsões em baixa, "sobretudo por causa do efeito da pandemia (de covid-19) no primeiro trimestre".", adiantou."A revisão em baixa deste ano vai conduzir, como tem prevista uma recuperação muito forte da economia no segundo semestre, vai implicar que quer a partir do segundo semestre, quer a partir de 2022 a economia cresça mais do que o esperado", referiu.Para talO ministro afastou também qualquer aumento de impostos após a pandemia, considerando esse um "caminho errado" para financiar as medidas tomadas.

João Leão concluiu a entrevista dizendo acreditar que "há condições políticas" para aprovar o Orçamento do Estado de 2022, "com uma maioria ainda mais alargada que no ano anterior".





c/Lusa