Ministro das Finanças garante que "não há aumento de impostos para nenhum português"

As mexidas no IRS vão representar um benefício para as famílias de 205 milhões de euros. É este o valor que deixará de entrar nos cofres do Estado com as alterações neste imposto.



A medida com maior impacto financeiro é mesmo a criação destes dois novos escalões.